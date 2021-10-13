شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رجب بكار بكسر فى الترقوة فى ودية الطلائع ويغيب 6 أسابيع عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رجب بكار الوافد الجديد لنادى طلائع الجيش للإصابة بكسر فى الترقوة أثناء مشاركته فى ودية فريقه مع الشرقية للدخان التى أقيمت أمس فى معسكر برج العرب بالاسكندرية، وعلى الفور نقل اللاعب للمستشفى التى شكلت لجنة طبية للكشف على اللاعب وقررت عدم خضوعه للجراحة والاكتفاء بتعليق "الكتف" لمدة 6 أسابيع تمهيداً للتعافى للإصابة فى محاولة لتخفيف مدة غياب رجب بكار عن الملاعب لاسيما أن الجراحة من شأنها أن تبعد اللاعب عن المستطيل الاخضر فترة طويلة .

وحرص ياسرشبل أخصائى التأهيل بالطلائع على مرافقة رجب بكار للمستشفى، ويخوض عصر اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره سموحة بقيادة أحمد سامى فى معسكره المغلق بالاسكندرية، ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

ويلتقى طلائع الجيش مع البنك الأهلى فى الجولة الأولى للدورى ، بينما يلعب سموحة مع الاتحاد السكندرى فى نفس الأسبوع .

ويسعى عبد الحميد بسيوني من خلال معسكر برج العرب قبل انطلاق الموسم الكروي إلى زيادة تركيز اللاعبين، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى، ومجموعة اللاعبين الذين تم ضمهم مؤخراً.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

أرسل نادى طلائع الجيش قائمته للموسم الجديد لاتحاد الكرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، وعلم ”الخليج 365” أن قائمة الطلائع ضمت 30 لاعباً بجانب ثنائى من مواليد 99 وهم مصطفى الزنارى وأحمد سالم ولاعب مواليد 2000 هو أحمد عاطف وثنائى مواليد 2001 هو محمد سميرومحمد شحاته وثنائى مواليد 2003 هم خالد عوض وفارس حاتم.

وضمت قائمة الطلائع 13 صفقة جديدة هى رجب بكار صفقة انتقال حر وميدو جابر اعارة من سيراميكا وجون انطوى موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى وكازاجى كاسونجو ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى وعلى حمدى من المصرى ومحمد الجوينى من الصفاقسى ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة وكريم الطيب اعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.