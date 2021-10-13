شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة منتخب مصر أمام الجابون فى برج العرب بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة منتخب مصر أمام الجابون، التى لم يتحدد موعدها النهائى بعد، فى منتصف شهر نوفمبر المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 تواجدا جماهيريا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وائل جمعة مدير منتخب مصر لـ"الخليج 365" أن مباراة الجابون ستشهد تواجدا جماهيريا، وسيتم الاتفاق على الأعداد المصرح بها".

واتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على إقامة مباراة منتخب الجابون المقرر لها فى نوفمبر المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وابتعد المنتخب الوطنى بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وذلك بعدما فاز فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.

سجل أهداف الفراعنة ضد منتخب ليبيا الثلاثى: أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

وأصبح منتخب مصر يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

وكان منتخب الجابون قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه الأنجولى، بهدفين دون مقابل، على ملعب "رينفيشن ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.