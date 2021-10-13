شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب رابطة الأندية بخوض مواجهة الأهلى على استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الإسماعيلى فى مخاطبة رابطة الأندية المحترفة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مباراة الدراويش مع الأهلى بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته الجديد على استاد الإسماعيلية، وذلك عقب إعلان الرابطة عودة الجمهور للملاعب بشكل رسمى، حيث سمحت وزارة الداخلية بحضور 2000 مشجع من الجولة الأولى للمسابقة بواقع ألف مشجع لكل نادى.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إقامة مباراة الأهلى بالجولة الأولى على ملعبه من أجل اكتساب دفعة معنوية فى مستهل رحلته بمسابقة الدورى لاسيما مع وجود المساندة الجماهيرية المتوقعة للدراويش فى كلاسيكو الكرة المصرية.

يفتتح النادى الأهلى مبارياته فى بطولة الدورى لموسم 2021 /2022، أمام الإسماعيلى، بعد إجراء قرعة الدورى الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة ظهر الثلاثاء.

وأبرم الأهلى 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

مواجهة الأهلى للإسماعيلى في افتتاح الدورى لم تكن الأولى تاريخيا بل سبقها 5 مواجهات سابقة في الجولة الافتتاحية، حيث فاز الأهلى مرتين وتعادل مباراتين وخسر واحدة أمام الدراويش، وسجل خلالها 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ونستعرض فى التقرير التالى بطل الدورى فى الخمس مرات التى تواجه فيها الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الافتتاحية..

موسم 54 / 55 "تم إلغاؤه"

تواجه الأهلى مع الإسماعيلى 10 أكتوبر عام 1954 بالإسماعيلية، وفاز الأهلى 3/1، ولكن الموسم تم إلغاؤه بسبب نتيجة الأهلى والترام.

موسم 76 / 77 "الأهلى بطل الدورى"

تواجه الأهلى والإسماعيلى 3 سبتمبر 1976 بالإسماعيلية، وتعادلا سلبيا، ونجح النادى الأهلى في التتويج بلقب الدورى في هذا العام.

موسم 2003 / 2004 "الزمالك بطل الدورى"

تواجه الأهلى والإسماعيلى 1 سبتمبر 2003 بالإسماعيلية، وفاز الدراويش بهدفين مقابل هدف، وحصد الزمالك بطولة الدورى في هذا الموسم.

موسم 2016 / 2017 "الأهلى بطل الدورى"

واجه الأهلى والإسماعيلى 17 سبتمبر عام 2016، وفاز الأهلى على الإسماعيلى بهدف نظيف، وتوج الأهلى باللقب في هذا الموسم.

موسم 2018 / 2019 "الأهلى بطل الدورى"

واجه الأهلى والإسماعيلى 2 أغسطس 2018 بالقاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، وحصد الأهلى اللقب في هذا الموسم.