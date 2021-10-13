شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سر إلغاء فرح أفشة وغياب أحمد مجاهد عن قرعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب إلغاء فرح محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "أفشة لاعب طيب وابن بلد والشهرة مغيرتوش لما حب يفرح قال يفرح البلد بتاعته كلها وعلق يافطات فى الشوارع عشان الناس تحضر الحنة بتاعته وطبعا ده مينفعش لأن كان متوقع حضور 20 ألف شخص والبلد صغيرة وهذا سبب تخوف الأمن من التجمعات وكورونا لذا تم إخطاره بإلغاء الفرح".

وعن قرعة الدورى علق شوبير "حضرت القرعة واكتشفت غياب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن الحفل، ولما سألت ملقتش سبب فقولت يمكن عشان راجع من ليبيا مع المنتخب قالولى لا عادى البعثة راجعة بدرى، أتمنى نبدأ الموسم بدون خلافات".

وعن مباراة الأهلى والإسماعيلى قال شوبير "أتمنى نسمع خبر حلو من رابطة الأندية ويقولولنا إن مباراة الأهلى والإسماعيلى هتكون فى الإسماعيلية الموسم دا، زى ما نجحوا فى عودة الجمهور للملاعب وسمعونا أخبار حلوة، وأتمنى من أحمد دياب يعمل لوجو خاص بمسابقة الدورى".

ويفتتح النادى الأهلى مبارياته في بطولة الدورى لموسم 2021 /2022، أمام الإسماعيلى، بعد إجراء قرعة الدورى الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة ظهر الثلاثاء.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

مواجهة الأهلى للإسماعيلى في افتتاح الدورى لم تكن الأولى تاريخيا بل سبقها 5 مواجهات سابقة في الجولة الافتتاحية، حيث فاز الأهلى مرتين وتعادل مباراتين وخسر واحدة أمام الدراويش، وسجل خلالها 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.