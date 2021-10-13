الأهلى يجرى مسحة كورونا اليوم استعدادا للسفر للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع، اليوم الأربعاء، فريق الأهلى لمسحة كورونا استعداداً للسفر للنيجر غداً الخميس لمواجهة الحرس الوطنى بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى، المقرر لها السبت المقبل، بهدف الاطمئنان على عناصر الفريق والجهاز الفنى والطبى والإدارى قبل انطلاق مشوار المارد الأحمر بحثاً عن اللقب الأفريقى الحادى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وينتظم، اليوم الأربعاء، لاعبو الأهلى الدوليين فى مران المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل، بعد انتهاء الأجندة الدولية الحالية التى تشهد خوض المنتخب منافسات كأس العالم 2022.

حقق منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، فوزا كبيرا على نظيره الليبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

ويتواجد من الأهلى فى صفوف المنتخب الوطنى الأول كل من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، فى الوقت الذى يتواجد فيه التونسى على معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى والموزمبيقى لويس ميكيسونى أيضًا مع منتخب بلاده والمغربى بدر بانون مع منتخب المحليين.