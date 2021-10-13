شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوى خاض مباراتى ليبيا مصابا.. وعلاقته بالحضرى احترام مفيش استلطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر خاض مباراتى الفراعنة مع ليبيا مصاباً، مؤكداً أن علاقته بمدربه عصام الحضرى علاقة احترام لكنها بلا استلطاف، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الشناوى شعر بثقل فى العضلة الخلفية لرجله اليمين قبل مباراة ليبيا الأولى جاءته كرة ناشفة بشكل غريب اصطدمت بعضلة الفخذ ومن سوء حظه عملتله وجع شديد وبعدها قرر طبيب المنتخب أن يحصل على راحة يوم".

ويضيف شوبير "وبعدها عمل استريتشات وإطالات وكان عنده مشكلتين الأولى إحساسه بشد فى الإطالات والثانية إنه ميقدرش يشوط إيد ورجل عشان التحميل على العضلة، كان المفروض الشناوى ميلعبش لا ماتش ليبيا هنا ولا ماتش ليبيا هناك، لكن كيروش بيثق فيه والشناوى مجالوش غير كرة واحدة فى ماتش ليبيا بمصر".

وتابع شوبير "قبل مباراة ليبيا فى بنى غازى كيروش سأل الشناوى جاهز قاله آه طبعا، الحارس عايز يلعب ويشارك، بس قاله لما بشوط إيد ورجل بحس بنغزة، والنغزة دى تسمحله يلعب ويتحامل عليها عادى متعطلوش عن اللعب يعنى، فنقدر نقول إن الشناوى لعب وهو مصاب بنسبة 10 أو 15%".

وأكمل شوبير "العلاقة بين الشناوى والحضرى علاقة احترام بس مفيهاش استلطاف، ومفيش خناقة حصلت بين الاثنين، الشناوى وهو خارج قاله أنا قولتلك إنى فى الإيد والرجل هبقى مش كويس، والإصابة جتله فى الخلفية الشمال مش اليمين اللى كانت فى ماتش ليبيا الأول".

ويضيف شوبير "الشناوى لما وقع فى الملعب طلب من طبيب المنتخب إنه يكمل ويتحامل على نفسه بس طبيب المنتخب رفض وأصر على خروجه من الملعب، المنتخب قال فترة الغياب ثلاثة أسابيع والأهلى قال 5 أسابيع لأن الأهلى مش بيدفع بأى لاعب إلا لو سليم بنسبة 100%".

وأكمل شوبير "الشناوى سيتعافى سريعاً ومن الوارد أن تقل مدة غيابه لأربعة أسابيع لأنه من نوعية اللاعيبة الملتزمة والمنضبطة، الشناوى شديد الأدب والاحترام ومعندوش مشاكل ومريح فى التعامل بالنسبة لأى مدير يترأسه، وأثق أنه سوف يسعى لتقليل مدة غيابه عن الملاعب بتنفيذ برنامج التأهيل فى أسرع وقت، خاصة أنه هيغيب عن الأهلى فى مباريات مؤثرة".

وتابع شوبير "الأهلى يثق فى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، والثنائى الأول خاض فترة الإعداد كاملة ولعب مباريات ودية وجاهزين لحماية العرين الأحمر".

كانت أثارت إصابة محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الأهلى مع منتخب مصر، حالة من الارتباك لدى الجهاز الفنى للفريق على وجه الخصوص، وتأكد غياب الحارس الدولى عن الملاعب لمدة من 4 إلى 5 أسابيع بعد إصابته فى العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وليبيا أول أمس الاثنين، بالعاصمة الليبيبة طرابلس فى الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر.