شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى البورسعيدى تصل أوغندا بعد 12 ساعة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، قبل قليل، بعثة النادي المصري إلى أوغندا، بعد رحلة طيران لمدة 12 ساعة قطعها الفريق من القاهرة إلى قطر ومن قطر إلى مطار عنتيبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا لعدم وجود طيران مباشر من القاهرة لأوغندا.

وغادرت بعثة المصري البورسعيدى مطار القاهرة الدولي مساء أمس الثلاثاء متوجهة لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية، حيث استقلت البعثة طائرة الخطوط الجوية القطرية في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

واستقر الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر على الفندق الذي سيقيم به الفريق خلال تواجده بالعاصمة الأوغندية كمبالا ، حيث وقع اختيار محمود جابر وبعد التنسيق مع مدير الكرة الكابتن عبد الحليم علي على فندق شيراتون كمبالا ،حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.

وسافر المصرى بدون 9 صفقات ضمها هذا الصيف في الدور الـ32 من الكونفدرالية وهم: أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.