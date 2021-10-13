شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تتأهل لربع نهائى إنديانا ويلز وتدخل قائمة توب 10 فى تصنيف التنس العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البطلة التونسية أنس جابر لاعبة التنس والمصنفة رقم 12 على العالم أداءها المتميز بعدما تمكنت من العبور إلى دور الثمانية ببطولة إنديانا ويلز، المقامة في أمريكا، وذلك بعد تجاوزها اللاعبة الروسية القادمة من التصفيات أنا كالينسكايا، وذلك بمجموعتين للا شىء كان تفاصيلها 6-2 / 6-2 بعد ساعة و19 من اللعب.

بهذا الفوز ووفقاً للتصنيف المباشر لسيدات التنس، فمن المقرر أن تتقدم أنس إلى المركز التاسع متجاوزة كل من حاملة لقب رولان جاروس البولندية أيغا شواتيك التي خرجت من البطولة، واليابانية نعومي اوساكا حاملة ألقاب أمريكا المفتوحة مرتين، و أستراليا المفتوحة، لتحقق إنجازاً جديداً للتنس العربي.

كما دخلت أنس قائمة الثمانية في السباق لنهائي الأساتذة لدى السيدات والذي تلعب فيه أفضل 8 لاعبات مع نهاية الموسم، ويمكنها أن تتقدم أكثر في هذا السباق فيما إذا حققت مزيد من التقدم في بطولة أنديانا ويلز.