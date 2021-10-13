مستند.. "اعتراف الحكم" قد يعيد مباراة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، لائحة الموسم الجديد من الدوري المصري، والذي ظهر به بندًا جديدًا في يتسبب في إعادة أحدى مباريات المسابقة في حالة وجود خطأ قانوني بها.

الخليج 365 حصل على نسخة من اللائحة التي ستدار بها مسابقة الدوري في الموسم الجديد، والتي جاءت بها مادة تحت باب "شئون الحكام"، تنص على "اعتراف الحكم".

وتنص المادة رقم 98 من اللائحة على: إذا ثبت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد.

ولم توضح اللائحة نوعية الأخطاء التي قد يقع بها الحكام مما وستتسبب في إعادة المباريات، وما إذا كانت فنية، تقديرية أو إدارية.

كما لم توضح اللائحة طريقة اعتراف الحكم بوجود الخطأ، وما إذا كان يجب أن يكون بطريقة رسمية سواء إلى لجنة الحكام أو المسابقات، أم من الممكن أن يكون عبر تصريحات إعلامية أو تليفزيونية.

وسبق لاتحاد الكرة المصري أن أعاد مباراة في عام 2016 بدوري الدرجة الأولى كانت تجمع بين النصر والنجوم، بعدما أخطأ الحكم في منح لاعب النصر بطاقة صفراء ثانية خلال اللقاء دون طرده من الملعب، وهو ما يندرج تحت بند الأخطاء الإدارية.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة المباراة إذا كان الخطأ فنيًا جسيمًا، ويكون ذلك في أضيق الحدود.

وفي كأس العالم 2006، قام الحكم الإنجليزي جراهام بول بإشهار البطاقة الصفراء ثلاث مرات في وجه المدافع سيمونيش لاعب كرواتيا خلال مواجهة أستراليا، ثم أشهر الحمراء بعد الثالثة، لكن فيفا رفض إعادة اللقاء واكتفى بمنع الحكم من إدارة أي لقاء آخر في البطولة.

وسبق لاتحاد الكرة السعودي أن وافق على إعادة مباراة الاتحاد مع القادسية في الدوري عام 2016 بسبب عدم طرد اللاعب نايف هزازي من اللقاء على الرغم من إشهار الحكم تركي الخضير ثلاثة بطاقات صفراء له خلال المواجهة.