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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021
تقام مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات.
يستضيف منتخب كندا نظيره منتخب بنما في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.
وتذاع المباراة عبر قناة "Deportes TVC" وقناة "OneSoccer".
ويواجه منتخب الهندوراس منتخب جاميكا في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:05 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 4:05 ليلا بتوقيت أبوظبي.
وتذاع المباراة عبر قناة "Deportes TVC" وقناة "OneSoccer".
يواجه فريق فلامنجو فريق جوفينتود في الجولة الـ26 من الدوري البرازيلي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ليلا بتوقيت أبوظبي.
وتذاع منافسات الدوري البرازيلي عبر قنوات "Fox Sports".
يستضيف فريق أتليتكو مينيرو فريق سانتوس في الجولة 26 من الدوري البرزايلي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ليلا بتوقيت أبوظبي.
وتذاع منافسات الدوري البرازيلي عبر قنوات "Fox Sports".
وتشهد الجولة الـ26 من الدوري البرايلي أيضا مباراة بين كورينثيانز وفلومينينسي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 4 ليلا بتوقيت أبوظبي.
وتذاع منافسات الدوري البرازيلي عبر قنوات "Fox Sports".