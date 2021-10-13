تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

يستكمل المنتخب السعودي مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حين يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الخامسة.



ويتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه منتخب أستراليا.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وستقام المباراة على ملعب ويسترن سيدني في أستراليا، لكن لم يتحدد توقيت انطلاق المباراة حتى الآن.

وتُبث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عبر قنوات "SSC" السعودية ومنصة "شاهد" الإلكترونية.

كما تتيح قناة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب" مشاهدة المباريات.