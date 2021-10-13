تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستكمل المنتخب المغربي مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حين يواجه نظيره السوداني في الجولة الخامسة.



وضمن منتخب المغرب التأهل إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على غينيا، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب غينيا بيساو.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الغيني بنتيجة 4-1، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويواجه المغرب نظيره السوداني 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل إنهاء المرحلة الثانية من التصفيات بمواجهة غينيا في الرابع عشر من الشهر ذاته.

من المقرر أن تذاع المباراة على التلفزيون المغربي، وتنقلها القناة الأولى، وقناة "تمازيغت".

وستقوم قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية على موقع "يوتيوب" بنقل المباراة على الهواء مباشرة.