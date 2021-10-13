رئيس الفيفا يرشح دولة الإمارات للمشاركة في استضافة مونديال 2030

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقترح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة الإمارات في استضافة كأس العالم 2030.



وطرح إنفانتينو فكرة إقامة مباريات كأس العالم 2030 في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بمشاركة عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد لقائه مع إنفانتينو، قال فيها إن رئيس الفيفا اقترح أن تستضيف بلاده مباريات في مونديال 2030، بجانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها الإمارات.

ومن المقرر أن تكون النسخة المقبلة من كأس العالم "قطر 2022" آخر نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، على أن يتم زيادة عدد المشاركين إلى 48 في مونديال 2026.

وتقام النسخة الـ23 من كأس العالم عام 2026 في 3 دول بأمريكا الشمالية، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وحتى الآن لم تقدم أي دولة طلبا لاستضافة كأس العالم 2030، ومن المنتظر أن تكون كل الملفات المقدمة مشتركة بين عدة دول.

وكشفت تقارير إعلامية عن رغبة عدة دول تقديم ملفات مشتركة لاستضافة مونديال 2030، من بينها المغرب مع الجزائر ومع تونس، وإسبانيا مع البرتغال، والسعودية مع مصر وإيطاليا، والأرجنتين وأوروجواي وتشيلي، لكن دون إعلان رسمي لأي ملف حتى الآن.