شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يُربك حسابات الأهلي بعد تأكد غيابه عن 5 مباريات محلية وإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الأهلى مع منتخب مصر، حالة من الارتباك لدى الجهاز الفنى للفريق على وجه الخصوص.

وتأكد غياب الحارس الدولى عن الملاعب لمدة من 4 إلى 5 أسابيع بعد إصابته فى العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وليبيا أول أمس الاثنين، بالعاصمة الليبيبة طرابلس فى الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر، حيث اضطر الشناوى لمُغادرة أرض الملعب للإصابة فى العضلة الخلفية وحسب التشخيص المبدئى فإن الشناوى يحتاج برنامجا تأهيليا لأكثر من شهر ما يُعنى غيابه عن 5 مباريات الأهلى أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث تقام المباراة الأولى بالنيجر يوم 16 أكتوبر الجارى على أن تُقام المباراة الثانية بالقاهرة يوم 23 الشهر ذاته ومن بعدها الجولات الثلاث الأولى بالدوري للموسم الجديد ضد الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك، وكذلك عن مباراتي منتخب مصر في معسكره القادم لخوض مباراتي أنجولا والجابون .

وتُمثل إصابة الشنأوى صدمة كبرى للجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لأنه أحد أهم أعمدة الفريق على الصعيد الفنى كما أن دوره هام فى قيادة و"لم شمل" اللاعبين داخل الملعب وغرفة خلع الملابس .

ويحاول الجهاز الفنى للأهلي تجهيز على لطفى الحارس الثانى فى الفريق لمباراتى بطل النيجر من خلال التدريبات الفنية والجلسات المعنوية من موسيمانى وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بألفريق، ويتطلع الجهاز ألفنى تجهيز على لطفى لتحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الذهاب بالنيجر تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة العودة بالقاهرة من أجل توصيل رسالة للمنافسين بأن الأهلى قادم للحفاظ على اللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخه.