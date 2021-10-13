شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم، الأربعاء بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال المدير الفني إلي تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق عزام التنزاني بملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة، في الثانية من ظهر يوم 16 أكتوبر الجاري في إطار لقاء ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني في إياب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الإياب في السابعة من مساء يوم 23 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، وبقيادة طاقم تحكيم من بوروندي.

ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة اللقاء، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.