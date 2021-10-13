المقاولون العرب يستأنف تدريباته بعد ودية فاركو فى معسكر الأسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاولون العرب، تدريباته داخل معسكره المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد مواجهة فاركو الودية، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، إلى خلق حالة من التجانس بين الصفقات الجديدة وباقى اللاعبين بالفريق.

وأسفرت قرعة الدورى الجديد عن مواجهة قوية للمقاولون العرب مع الشرقية للدخان بالأسبوع الأول .

وتصدر نادى المقاولون العرب قائمة أعلى فرق الدوى من حيث معدلات أعمار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022، وذلك على الرغم من استغناء الفريق عن مجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف النزول بمعدل أعمار الفريق، وتراوحت معدلات أعمار المقاولون العرب بين 29 سنة و6 أشهر.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، وبيع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب لوادى دجلة .