شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلم تقريرا عن حالة الدوليين فى الاهلى بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون تقرير خاص عن مشاركات لاعبيه الدوليين مع منتخباتهم الوطنية فى مباريات الأجندة الدولية.

وحصل المدير الفنى من معاونيه على تقرير شامل عن مشاركة لاعبى الأهلى مع منتخبات بلادهم فى مباريات الأجندة الدولية، تمهيداً لوضع البرنامج التدريبى الخاص لكل لاعب خلال المرحلة المقبلة خوفاً من تعرض الدوليين للإجهاد.

ويتواجد من الأهلي في صفوف المنتخب الوطني الأول كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، في الوقت الذي يتواجد فيه التونسي علي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي والموزمبيقي لويس ميكيسوني أيضًا مع منتخب بلاده والمغربي بدر بانون مع منتخب المحليين.

وحقق منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، فوزا كبيرا على نظيره الليبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.