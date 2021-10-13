شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للرماية على هامش بطولة العالم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام على مدار يوم واحد على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش بطولة العالم التى تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقيم صباح أمس الثلاثاء التدريب الرسمى للمنافسات الرسمية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الحالى، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية ومصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا.

وشهدت التدريبات إثارة وندية تبشر ببطولة قوية فى ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والاطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.