شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: نعمل على الاستعانة بالعنصر النسائى لإدارة مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن هناك مخططا من أجل الاستعانة بالعنصر النسائى فى تحكيم مباريات الدورى بالموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك محكمات على أعلى مستوى ويستطعن إدارة المباريات الكبرى بالمسابقة.

وأضاف عبد الفتاح خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" أنه من الوارد أن يتم إسناد مباريات القمة بين الأهلى والزمالك لإحدى المحكمات، حيث رد على إمكانية إسناد لقاءات القمة للعنصر النسائى، قائلاً: "وليه لأ".

ورفض عصام عبد الفتاح اعتبار التحكيم العنصر الأسوأ فى الكرة المصرية، والاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك حكاما مميزين وآخرين دون المستوى مثلما هناك مدربون جيدون وآخرون أقل كفاءة.

وأشار إلى أن التحكيم المصري يتطور للأفضل وهناك خطوات للتطور، وعلى رأسها رفع بدلات الحكام وهو ما حدث برفعها إلى 7 آلاف جنيه.

وأضاف عبد الفتاح أن الحديث عن استقدام لجنة حكام أجانب لإدارة المنظومة التحكيمية في مصر أمر مرفوض، وأن التحكيم في مصر لديه قامات تستطيع إدارة المنظومة مثل جمال الغندور ووجيه أحمد وغيرهم من الأسماء المميزة.

وأوضح أن الدول التى لجأت لتعيين لجان يقودها أجانب لم تستطع تطوير التحكيم، مؤكدا أن اتحاد الكرة لديه ثقة في منظومة التحكيم المصرية ويجب أن يحظى التحكيم بدعم شامل من كافة عناصر التحكيم.