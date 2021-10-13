متعب: أتمنى تحقيق شيئًا كنت أتمناه وأنا لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال نائب رئيس رابطة الأندية المحترفين، عماد متعب، إن هناك خبرات يتعلم منها في الرابطة؛ فهي منظومة متفاهمة وإن شاء الله تحقق شيئًا جيدًا للكرة المصرية.

وأضاف متعب، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"أتمنى أن أحقق شيئًا كنت أتمناه وأنا لاعب كرة، أن يكون للاعب أوقات راحة ولديه جمهور موجود في الملعب وغيرها ليعود الدوري المصري كما كان ولايوجد أحد طمعان في شيء أو الحصول على اللقطة، دخلنا لنضيف ونحقق شيء وهو تحدي".

وأتم نائب رئيس رابطة الأندية المحترفين، تصريحاته بقوله:"شرف ليّ اختيار الأهلي لي لتمثيله ولكن دخلت المنظومة والآن نعمل من أجل 18 فريقًا وليس لمصلحة نادِ وحده بعينه ونتمنى عدم تغيير الجدول، وعدم تحديد موعد كأس السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية منع الحاج عامر حسين من وضع جدولًا كاملاً للدوري، وأقول للحاج عامر الله يكون في عونك حين دخلت المنظومة التمست له العذر لأن هناك ملابسات لا يعرفها الجمهور".