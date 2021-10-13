اخبار الاهلي.. الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي بعد اصابته مع المنتخب

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن محمد الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب المصري ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس الإثنين في ليبيا في الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوص طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وكشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏