اخبار الاهلي.. الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي بعد اصابته مع المنتخب

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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن محمد الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الليبي التي أقيمت أمس الإثنين في ليبيا في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وعقب وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوص طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وكشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.
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