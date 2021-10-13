عودة الجمهور الى الدوري المصري بشكل جزئي

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في مصر، اليوم الثلاثاء، حصوله على موافقة لعودة الجماهير بشكل جزئي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن وزارة الداخلية المصرية وافقت علي حضور ألف مشجع لكل فريق بداية من الموسم الجديد.

فيما أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن هناك فترة توقفات في النسخة الجديدة للدوري منها مشاركة منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم بجانب كأس العرب التي ستقام في قطر وكذلك بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل بجانب مشاركات الأندية بمسابقات دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسين في المؤتمر الصحفي ذاته إن الأندية تمسكت بشكل المسابقة بنظامه القديم ولذلك يجب علي الجميع الالتزام بالجدول والنظام الذي تم وضعه.

وأضاف أن عدم تحديد موقف السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية وراء تأجيل الإعلان عن الجدول الكامل لمسابقة الدوري المصري.