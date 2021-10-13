اخبار برشلونة : كومان ينتظر انباء عن حجم اصابة اراوخو

ينتظر فريق برشلونة أنباء بشأن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه رونالد أراوخو في أربطة الركبة أثناء تواجده مع منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي.

وأصيب أراوخو 22/ عامًا/ في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأرجنتين صفر / 3 يوم الأحد ، وهي الإصابة التي أدت لاستبعاده من مواجهة المنتخب البرازيلي المقرر إقامتها يوم الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد برشلونة اليوم الثلاثاء أن أراوخو، الذي خاض 48 مباراة منذ مشاركته للمرة الأولى مع الفريق في أكتوبر 2019، سيعود لكاتالونيا للخضوع لفحوص إضافية.

وشارك أراوخو في المباريات التسع التي خاضها برشلونة هذا الموسم، ومن بينها سبع مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، حيث تواجد في الملعب لمدة 615 دقيقة.

ويذكر أن اللاعبين مارك أندريه تير شتيجن (630 دقيقة) وفرينكي دي يونج (676) وسيرخيو بوسكيتش (734 دقيقة) وممفيس دديباي (809 دقيقة) هم فقط من شاركوا في مباريات أكثر من أراوخو تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان هذا الموسم.

ويلتقي برشلونة مع بلنسية يوم الأحد، مع عودة الدوري الإسباني، ولديه مباراة مهمة أمام ريال مدريد في الاسبوع التالي، وسيخوض بينهما مباراة مع دينامو كييف في دوري الأبطال.