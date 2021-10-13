جدول ترتيب مجموعة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4..تعادل لا يسمن ولا يغني

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022، في المرحلة الثالثة والنهائية بعد مباريات الجولة 4 والتي شهدت فوز لبنان على سوريا و تعادل كوريا الجنوبية مع إيران و تعادل الامارات مع العراق.

وأخفق منتخبي الامارات والعراق في تحقيق الفوز الأول لهما في تصفيات مونديال قطر 2022 عقب تعادلهم بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهم على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فاز لبنان على سوريا 3-2 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وتعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 من لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

جدول ترتيب مجموعة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4