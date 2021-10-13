جدول ترتيب مجموعة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4..تعادل لا يسمن ولا يغني

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تعرف على جدول ترتيب مجموعة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022، في المرحلة الثالثة والنهائية بعد مباريات الجولة 4 والتي شهدت فوز لبنان على سوريا و تعادل كوريا الجنوبية مع إيران و تعادل الامارات مع العراق.
وأخفق منتخبي الامارات والعراق في تحقيق الفوز الأول لهما في تصفيات مونديال قطر 2022 عقب تعادلهم بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهم على ستاد زعبيل بنادي الوصل.
وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فاز لبنان على سوريا 3-2 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وتعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.
وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 من لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.
جدول ترتيب مجموعة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4
- إيران 10 نقاط من 4 مباريات
- كوريا الجنوبية 8 نقاط من 4 مباريات
- لبنان 5 نقاط من 4 مباريات
- الإمارات 3 نقاط من 4 مباريات
- العراق 3 نقاط من 4 مباريات
- سوريا 1 نقطة من 4 مباريات
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