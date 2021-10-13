تعرف على جدول ترتيب مجموعة السعودية وعمان في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بعد مباريات الجولة 4، والتي شهدت فوز اليابان على استراليا 1/2 و عمان امام فيتنام 1/3 والسعودية على الصين 2/3.

ويلعب المنتخب السعودي ونظيره العماني في المجموعة الثانية من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى مونديال قطر، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث مباراة الملحق من أجل نصف البطاقة المتبقية.

وحقق الكمبيوتر الياباني فوز مهماً جداً على الكنغر الاسترالي ليعود للمنافسة في المجموعة، كما حقق عمان فوز ثميناً على حساب فيتنام حافظ من خلاله على بصيص أمل لاحتلال أحد المركزين المؤهلين بشكل مباشر، أو المركز الثالث المؤهل للمحلق على أقل تقدير.

وفي ختام مباريات الجولة الرابعة، حقق الأخضر السعودي فوزاً صعباً على حساب التنين الصيني 2/3 في جدة، ليحقق الصدارة بالعلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات، ويقترب خطوة أخرى نحو التأهل المباشر.

جدول ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة 4