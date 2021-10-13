من بينها لقاح كورونا.. عامر حسين يكشف عن ضوابط عودة الجماهير للمدرجات خلال مباريات الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، عن ضوابط عودة الجماهير للمدرجات خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع عبر فضائية "تن" مساء الثلاثاء، إن عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري، فرصة جديدة للجماهير والأندية وبداية لعودة الجمهور بشكل كامل.

واعتبر المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية أن هذا الأمر "اختبار للأندية من أجل المحافظة على السلوك وآلية دخول الجماهير للمدرجات”.

وأشار إلى أن هناك شركة سوف تتولى تنظيم دخول الجماهير للملاعب، مؤكداً أن كل نادي "مسئول مسئولية كاملة عن جماهيره ويتم محاسبة النادي عن أي تجاوزات".

وتابع عامر حسين أنه من المتوقع نجاح تجربة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، لافتاً إلى أنه "سيتم استخدام نظام مماثل لنظام دخول الجماهير في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تم نظمتها في مصر عن طريق بطاقات الفان آي دي".

وقال عضو رابطة الأندية إنه من المحتمل إضافة شرط الحصول على لقاح كورونا للجماهير لزيادة الأمان والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في موعدها.

وكانت رابطة المحترفين المصرية قد أعلنت الثلاثاء عن عودة الجماهير إلى الملاعب، خلال منافسات الموسم المقبل، وذلك خلال قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، المقرر انطلاقه في الـ 25 من أكتوبر الجاري.

وعلى هامش القرعة، أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة المحترفين المصرية، عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بدءا من الموسم المقبل.

وأشار دياب إلى أن الجماهير ستعود مبدئيا في الموسم المقبل، بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.