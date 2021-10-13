شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: التحكيم ليس أسوأ عنصر فى المنظومة وأرفض الاستعانة بالأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتبار التحكيم العنصر الأسوأ فى الكرة المصرية، والاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم الجديد.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية إن هناك حكاما مميزين وآخرين دون المستوى مثلما هناك مدربون جيدون وآخرون أقل كفاءة.

وأشار إلى أن التحكيم المصري يتطور للأفضل وهناك خطوات للتطور، وعلى رأسها رفع بدلات الحكام وهو ما حدث برفعها إلى 7 آلاف جنيه.

وأضاف عبد الفتاح أن الحديث عن استقدام لجنة حكام أجانب لإدارة المنظومة التحكيمية في مصر أمر مرفوض، وأن التحكيم في مصر لديه قامات تستطيع إدارة المنظومة مثل جمال الغندور ووجيه أحمد وغيرهم من الأسماء المميزة.

وأوضح أن الدول التى لجأت لتعيين لجان يقودها أجانب لم تستطع تطوير التحكيم، مؤكدا أن اتحاد الكرة لديه ثقة في منظومة التحكيم المصرية ويجب أن يحظى التحكيم بدعم شامل من كافة عناصر التحكيم.