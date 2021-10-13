شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يصطدم بالأهلى في الأسبوع التاسع ويواجه الزمالك بالجولة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت القرعة نادي الجونة في مواجهة مباشرة مع الأهلى في الأسبوع التاسع من الدوري المصري المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، فيما جاءت مباراة الفريق الساحلي مع الزمالك حامل لقب المسابقة في الأسبوع الـ12.

وتبدأ مواجهات الجونة بلقاء سيراميكا، فيما سيكون الختام أمام بيراميدز، وضم الجونة 10 صفقات جديدة يراهن عليها وهم المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.

خطفت قرعة بطولة الدورى المصري بالموسم الجديد الأنظار خلال الساعات الماضية، بعد ترقب جميع الوسط الكروي على مدار الأيام الماضية ، في ظل رغبة الجميع معرفة جدول مباريات البطولة الأهم والأقوى في الكرة المصرية على الصعيد المحلي.

وأسفرت القرعة التى أقيمت عصر اليوم،الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى، عن مواجهتات متباينة للمسابقة التى ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري، ويبدو أنها ستكون مُثيرة وقوية في الموسم المقبلفي ظل تدعيمات الأندية صفوفها بصفقات من العيار الثقيل باستثناء الزمالك _حامل اللقب_ من ضم أي لاعب بناءً على قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الأبيض من القيد خلال فترتي إنتقالات.



