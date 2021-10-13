شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفتتح مبارياته فى بطولة الدوري بمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 عن مواجهة البنك الأهلي فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق نادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.
وانتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت فريق البنك الأهلي والاتحاد المصراتي الليبي بفوز الأول بهدفين للا شيء، أحرز هدف المباراة الأول محمود السيد بتسديدة رائعة في الدقيقة 14 من عمر شوط المباراة الأول بعدما تسلم تمريرة معروف يوسف لزميله بالفريق.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين مرر أحمد سعيد الوافد الجديد تمريرة في عمق دفاعات الفريق الليبي انفرد من خلالها أسامة فيصل بالمرمى وسدد على يسار الحارس ليضيف الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي.وجاء ترتيب مباريات فريق البنك الأهلي علي النحو التالي..البنك الاهلي x طلائع الجيش
الأهليx البنك الأهلي
البنك الاهليx الإسماعيلي
سيراميكا x البنك الأهلي
الزمالكx البنك الأهلي
البنك الاهليx المقاولون
غزل المحلةx البنك الأهلي
البنك الاهليx سموحه
فيوتشر x البنك الأهلي
البنك الاهليx بيراميدز
الجونةx البنك الأهلي
البنك الاهليx المقاصه
فاركو x البنك الأهلي
البنك الاهليx الإتحاد السكندري
المصريx البنك الأهلي
البنك الاهليx الدخان
انبيx البنك الأهلي