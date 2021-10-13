البنك الأهلي يفتتح مبارياته فى بطولة الدوري بمواجهة طلائع الجيش

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 عن مواجهة البنك الأهلي فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق نادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وانتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت فريق البنك الأهلي والاتحاد المصراتي الليبي بفوز الأول بهدفين للا شيء، أحرز هدف المباراة الأول محمود السيد بتسديدة رائعة في الدقيقة 14 من عمر شوط المباراة الأول بعدما تسلم تمريرة معروف يوسف لزميله بالفريق.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين مرر أحمد سعيد الوافد الجديد تمريرة في عمق دفاعات الفريق الليبي انفرد من خلالها أسامة فيصل بالمرمى وسدد على يسار الحارس ليضيف الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي.