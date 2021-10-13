شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى البورسعيدى تصل قطر وتستعد للطيران إلى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الكروى الأول بالنادي المصري إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، في طريقها إلى أوغندا لخوض ضربة البداية في الكونفدرالية الأفريقية.

ووقع اختيار بعثة المصري على ملعب موتيسا، بسبب جودة الملعب الذي يستضيف مباريات فريق إكسبريس الأوغندي والمغطى بالنجيل الطبيعي، ويسع لنحو 22 ألف مشجع، وهو يبعد عن مقر إقامة الفريق فى كمبالا بنحو سبعة كيلو مترات فقط.

وقرر الجهاز الفني للمصري القيام بجولة تفقدية لمعاينة استاد سانت ماري بضاحية كيتندي بالعاصمة الأوغندية كمبالا والذي سيستضيف مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني والتي تجمع بين المصري ومضيفه سلطات الموارد الأوغندي، بعدما سبق واطمأن الكابتن محمود جابر إداري الفريق على أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعي وكذلك كافة مرافق الاستاد من غرف خلع الملابس وخلافه.

ويؤدي فريق المصري مرانه الأساسي غدا الخميس، وكذلك مرانه الأخير يوم الجمعة المقبل وذلك وفقًا للوائح لجنة المسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي تتيح للفريق الضيف أداء تدريبين على ملعب المباراة في حالة كونه مغطى بالنجيل الصناعي.