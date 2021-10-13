شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: لا يمكن مقارنتي مع معلول.. واستمرار موسيمانى مع الأهلى ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأنجولى جيلبرتو، لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق، أنه لا يمكن المقارنة بينه وبين على معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب التونسى يمتلك إمكانيات مميزة للغاية.

وقال جيلبرتو فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "يجب على إدارة الأهلى الإبقاء على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة".

وعن مواجهة مصر وأنجولا قال جيلبرتو: "إن المنتخب المصرى لديه فرصة كبيرة فى الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش، وإن مصر ستهزم أنجولا فى الجولة القادمة بتصفيات المونديال، خاصة بعد خروج أنجولا من المنافسة بشكل رسمى".

ونجح منتخب مصر فى تصدر المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، وتنتظر منتخب الفراعنة مباراة مهمة أمام منتخب أنجولا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة والتي ستقام على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا الأنجولية في مباراة حاسمة للتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات المونديال أمام أنجولا، يوم 11 نوفمبر المقبل، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وتصدرت مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بعد الفوز على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما جاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط يليه المنتخب الأنجولي برصيد 3 نقاط.