شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك يرشح اللافي لخلافة بن شرقى.. وعودة بسام لحسابات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد فاروق أن نادى الزمالك حدد اللاعب الليبى مؤيد اللافى من أجل تعويض المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق حال رحيله.

وأشار محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية إلى أن الزمالك متمسك بالتجديد لـ بن شرقى، وفى حالة عدم التجديد بنهاية الموسم الجديد سيتم التفاوض مع مؤيد اللافى.

وأوضح محمد فاروق أن هناك مفاوضات لتجديد عقد الحارس محمد أبو جبل عقب رحلة كينيا بعد مباراة توسكر الكينى بدورى أبطال أفريقيا فى إطار الحفاظ على قوام الفريق.

وعن إصابة الشناوى، قال محمد فاروق إن الأهلى طلب من حارس مرماه وقائده محمد الشناوى معرفة كواليس الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المنتخب ضد ليبيا، وأن شهادة الشناوى ستحسم مسألة اعتراض الأهلى ضد مدرب حراس المنتخب عصام الحضرى.

وأشار محمد فاروق إلى أنه بسبب هذه الإصابة عاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إلى الصورة مجددا فى النادى الأهلى للتعاقد معه فى شهر يناير المقبل.

وتابع فاروق أن على لطفى حارس متميز وسيكون قادرا على سد فراغ غياب الشناوى ولكن الرغبة داخل الأهلى تتجه لإعادة التفاوض لضم بسام.