شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى جنوب أفريقى: أنباء رحيل موسيمانى عن الأهلى غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى الجنوب أفريقى إيمانويل جودوين أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الأفضل حاليا فى أفريقيا وكل ما يقال عن رحيله عن الأهلى غير صحيح.

وقال إيمانويل جودوين فى تصريحات تليفزيونية إن أنباء رحيل موسيمانى عن الأهلى غير صحيحة، موضحا أن بعض التقارير الصحفية فى جنوب أفريقيا قد تخالف الواقع أحيانا.

ويعتزم مسئولو الأهلى عقد جلسة خلال أيام قليلة، تشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ووكيلة أعماله لحسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وإنهاء الجدل الدائر فى هذا الشأن، بعد الأنباء القوية التى ترددت خلال الساعات الماضية حول الخلاف الواضح بين موسيمانى والأهلى حول شروط التجديد.

وينتهى عقد موسيمانى مع الأهلى فى يونيو المقبل، بعدما تولى تدريب المارد الأحمر فى أكتوبر 2020، وعقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع موسيمانى لتجديد عقده.

وطلب موسيمانى الحصول على قيمة عقده كاملاً حال رغبة الأهلى فى إقالته قبل إنتهاء العقد، كما طلب تجديد عقده موسمين بخلاف الموسم المتبقى له فى عقده، على أن يتم رفع المقابل المالى فى الموسم المتبقى بواقع 20 ألف دولار شهرياً وأن ترتفع هذه الزيادة إلى 25 ألف دولار فى المواسم التى سيتم تجديدها.