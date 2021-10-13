شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: اتحاد الكرة من أعاد شوقى غريب.. وشتوتجارت رفض انضمام مرموش للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بإمكانيات عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، مؤكدا أنه لاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية.

وقال فينجادا فى تصريحات تليفزيونية: "إن مرموش لعب فى منتخبات الناشئين والشباب، ولكن شتوتجارت رفض انضمامه للمنتخب الأولمبى خلال الفترات الماضية".

وأضاف فينجادا إنه لم يتدخل فى اختيار شوقى غريب لتدريب المنتخب الأولمبى خلال الفترة الماضية، وأن اتحاد الكرة هو المسئول الأول عن اختيار الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات، وهو من أعاد تعيين شوقى غريب.