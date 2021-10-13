شكرا لقرائتكم خبر عن "محمولان على الأكتاف" أمح الدولى وأفشة فى وصلة رقص من ليلة الحنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أمح الدولي، مشجع الأهلي الشهير من ذوي القدرات، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو يرقص مع نجم الأهلي محمد مجدي أفشة خلال حضوره في حنته، وظهرا أفشة وأمح وهما محمولان على الأعناق وسط عدد كبير من المدعوين.

وحرص محمد شريف، مهاجم الأهلي، على حضور حنة زميله بالفريق الأحمر محمد مجدي أفشة، والذي يستعد للاحتفال بزفافه، كما تواجد كل من محمد رجب لاعب الإنتاج الحربي وبتروجت السابق، وأمح الدولي مشجع الأهلي الشهير من ذوي الاحتياجات الخاصة في حنة نجم الأهلي.



رقص أمح وأفشة





رقص أفشة فى الحنة





أمح وافشة



وقرر محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، إلغاء حفل زفافه، المقرر له الثلاثاء، بمسقط رأسه فى قرية كومبرا بناهيا بالجيزة، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا التى تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.