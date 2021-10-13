شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى: مفاوضات الأهلى جاءت بعد انتهاء عقدى مع الزمالك وكنت أفكر فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، أن مفاوضاته مع النادى الأهلى جاءت بعد انتهاء عقده مع الزمالك، وأنه كان يتمنى العودة إلى أوروبا.

وقال أوجستى بوش خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "بعد انتهاء مشوارى مع الزمالك كنت أفكر فى مشوارى القادم، وكنت أفكر فى العروض التى لدى من أوروبا وفى النهاية قررت خوض التجربة مع الأهلى، واستكمال مشوارى فى مصر، لأننى لم أجد عرضا أوروبيا أفضل من عرض الأهلي".

وأضاف مدرب الأهلى: "أحاول أن أخلق علاقة قوية مع اللاعبين، ليست صداقة، لكن علاقة قائمة على الاحترام، لأنى لست من الشخصيات التى تسعى لخلق علاقات صداقة لأن هذا يؤدى إلى تخطى بعض الحدود".

وتابع أوجستى: "هدفنا التتويج بكل البطولات، لكن هناك مراحل لتحقيق ذلك، وهدفنا أن نتحسن فى كل يوم، وسنحارب للفوز بالبطولات".

وأوضح مدرب سلة الأهلى: "كنت أطلع إلى هذه البداية القوية مع النادى الأهلى، خاصة أنه نادى كبير ويمتلك كل المقومات للتتويج بكل البطولات".

وأضاف مدرب سلة الأهلى: "بدأت عملى فى برشلونة فى 2008، هنا فى الأهلى الجماهير تدعم الفريق بشكل كبير خاصة على السوشيال ميديا، لكن فى برشلونة الموضوع مختلف، الجمهور ليس قريبا للفريق ولا يوجد الدفء الذى أجده هنا".

وتابع أوجستى: "أنا والجهاز الفنى واللاعبين نركز على تطوير ادائنا حتى نصل فى النهاية للفوز بأكبر قدر من البطولات، وعندما تحقق بطولة مثل البطولة العربية تحتاج أن تحتفل، وأنا أحب أن احتفل بالبطولات لأن هذا يترجم الجهد الذى بذل لتحقيق البطولة".

وأوضح مدرب الأهلى: "أعيش فى منطقة الزمالك، وبعض الاحيان اقابل الكثير من جمهور الأهلى وحتى الزمالك ويكون هناك حديث لطيف".