شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب :شكل الدورى سيتغير كثيرا مع عودة الجماهير وسنرى دورى بدون تأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، إنه سعيد بعودة الجمهور للملاعب المصرية مرة أخرى بداية من الموسم الجديد، قائلا: "نشكر وزارة الداخلية على خطوة عودة الجماهير، وكذلك الدولة المصرية التي سمحت بعودة الكرة بقوتها مرة أخرى، لأن الكرة بدون الجمهور ليس لها أي طعم أو معنى".

أضاف متعب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه سيتم زيادة أعداد الجماهير تدريجيا حال الالتزام بالتعليمات الموضوعة، وقد نعود إلى نقطة الصفر إذا لم يكن هناك التزام، متابعا "لم نتخذ حتى الآن قرار بشأن الجماهير التي ستكون في الملاعب، وسنجتمع مع وزارة الداخلية لنرى الأنسب في الفترة المقبلة، وهناك تطور كبير في الكرة المصرية، مثل جودة الصورة وحل مشكلات الحكام والـVAR".

وتابع: "شكل الدورى سيتغير كثيرا مع عودة الجماهير المصرية للمدرجات مرة أخرى، وسنرى دورى منتظم في الموسم الجديد، حتى لا يحدث هناك أي خلل لدى الأندية وسنرى موسم بلا تأجيلات".

وفى وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد، وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة: "حاليا هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

ويضيف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".