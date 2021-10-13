شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب لقناة أون تايم سبورتس: "تذكرتى" المسؤولة عن تنظيم حضور الجمهور للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الطريقة التى سيتم اتباعها لحضور الجماهير بداية من الموسم المقبل، خاصة بعدما تمت الموافقة على حضور 2000 مشجع فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وأوضح دياب خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" أن حضور الجماهير سيكون عن طريق شركة تذكرتى بالتنسيق مع الأندية، وسيكون الحضور عن طريق الـ "fan id".

ووجه رئيس رابطة الأندية الشكر لأعضاء الرابطة ومنظومة الرياضة المصرية بشكل عام، وشبكة قنوات أون سبورتس على المجهود الكبير من أجل تطوير الدورى فى الموسم المقبل.

وكان دياب قال: "هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل أعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

وأضاف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".