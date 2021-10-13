مدرب مصر السابق يهاجم الإعلام ويصف الرحيل بـ"سكريبت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد أحمد أيوب المدرب العام السابق في جهاز منتخب مصر، وسائل الإعلام عقب الهجوم الذي تعرض له الجهاز بعد التعادل أمام الجابون (1-1).

وكان جهاز حسام البدري رحل عن منصبه بالكامل عقب التعادل ضد الجابون في تصفيات كأس العالم، ليقرر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية إقالة الجهاز وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف أيوب في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"أحمد مجاهد كان يميل للاستعانة بجهاز فني أجنبي على الرغم من تواجد حسام البدري".

وتابع :"كان يوجد لاعبين من داخل المنتخب على علم برحيل الجهاز الفني في أي وقت".

وواصل :"فوجئنا برد فعل الإعلام عقب مباراة الجابون (الكلام كله سكريبت) واحد وشعرت برحيل الجهاز بعد ذلك، الأجواء من بدري لم تكن جيدة".

وأنهى :"الجهاز رحل رغم أننا حققنا الأهداف المطلوبة، كان الأساس إعادة الثقة وأيضًا النتائج الإيجابية تحققت من خلال الوصول لكأس الأمم الأفريقية ولم نتعرض للخسارة في أي مباراة".

وقاد كارلوس كيروش المنتخب المصري للفوز على ليبيا مرتين بواقع (1-0) و(3-0) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري أصبح قريبًا من التأهل للدور النهائي بعد صدارته المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط بفارق أربع نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني.