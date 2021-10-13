اتحاد الكرة يحسمها.. هل يرحل عصام الحضري عن منصبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن طلب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني، استبعاد عصام الحضري من منصبه كمدربًا لحراسة المرمى في جهاز "الفراعنة".

وأضاف فينجادا في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"الشائعات دائمًا في كرة القدم، وما تردد عن استبعاد الحضري ليس له أساس من الصحة".

وعن إصابة محمد الشناوي، رد فينجادا :"إذا شعر اللاعب بحالة غير جيدة كان من المفترض أن ينبه الجهاز الفني، الشناوي تعرض للإصابة مثل أي لاعب يتعرض للإصابة".

وتحدث فينجادا عن رأيه في استبعاد محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، قائلاً :"أنا أحترم قرارات كيروش، علينا أن نسانده في قراراته، وكيروش يعتمد على جميع اللاعبين المميزين".

وواصل :"أداء كيروش مع المنتخب المصري سيتحسن أكثر في الفترة المقبلة، أساس كيروش في التدريب التنظيم الجيد في الملعب والثقة بين اللاعبين".

وأنهى :"مصر تمتلك لاعبين مميزين بخلاف المحترفين، بالنسبة لعمر مرموش نادي شتوتجارت لم يسمح له بالالتحاق للمنتخب الأوليمبي ومن حسن حظ كيروش كان اختيار مميز ومفاجأة للبعض".

وتولى كارلوس كيروش قيادة المنتخب المصري خلفًا لحسام البدري، ليقود "الفراعنة" للفوز أمام ليبيا بهدف دون رد ثم بثلاثة أهداف نظيفة في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب تصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد عشر نقاط، ثم المنتخب الليبي يأتي ثانيًا برصيد ست نقاط، يليله المنتخب الجابوني برصيد أربع نقاط، وأخيرًا منتخب أنجولا برصيد ثلاث نقاط.