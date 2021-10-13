وكيل الشناوي: الحارس كان مستعداً بنسبة 90% لمواجهة ليبيا.. ولم يتم إجباره على اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن الحارس كان مستعداً بنسبة 90% للمشاركة أمام ليبيا في الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

وفازت مصر على ليبيا (3-0) في بنغازي لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيال المؤهلة لكأس العالم، في لقاء شهد خروج محمد الشناوي مصاباً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الحديدي :"الشناوي لم يكن لائقاً بنسبة 100% للمشاركة أمام ليبيا، لكنه كان مستعداً بنسبة 90%، ليس 30% أو 40% مثلما قيل".

وأضاف الحديدي :"غياب الشناوي عن معسكر منتخب مصر المقبل أمر وارد، فهو لديه من الوعي ما يكفي لعدم التعجل في العودة للملعب حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأنهى الحديدي :"لم يتم إجبار الشناوي على المشاركة، وكل ما قاله أثناء خروجه كان (قلت لكم ما ألعبش إيد ورجل)، وهذه معلومة مؤكدة وليس توقع، لا يمكن أن يقول الشناوي ما تردد بعد المباراة على لسانه".