بنشرقي يشاهد تأهل المغرب للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

تأهل المنتخب المغربي للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر عقب فوزه على نظيره الغيني 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما المؤجلة من الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

وشهدت المباراة تواجد اللاعب أشرف بنشرقي على مقاعد البدلاء طيلة المباراة.

وسجل أهداف المنتخب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 21 وسليم أملاح (هدفين) في الدقيقتين 42 و65 وسفيان بوفال في الدقيقة 89، فيما سجل هدف المنتخب الغيني مامادو كاني في الدقيقة 31.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.