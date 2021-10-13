الدنمارك تتأهل رسمياً لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز منتخب الدنمارك، مقعده في كأس العالم 2022 بقطر بشكل رسمي، ليلحق بالمنتخب الألماني الذي سبق وأن حسم تأهله في وقت سابق.

وتأهل المنتخب الدنماركي إلى نهائيات بطولة كأس عقب فوزه على ضيفه النمساوي 1 / صفر، اليوم الثلاثاء.

تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية، والتي شهدت أيضا فوز اسكتلندا على جزر فاروه 1 / صفر.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد المنتخب النمساوي عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب اسكتلندا على جزر فاروه بهدف نظيف سجله ليندون دايكس في الدقيقة 86.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب جزر فاروه عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب الكيان الصهيوني على مولدوفا 2 / 1.

وسجل هدفي المنتخب الكيان الصهيوني إيران زاهافي وموناس دابور في الدقيقتين 28 و49، فيما سجل هدف منتخب مولدوفا إيون نيكوليسكو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد أولج ريابكويك لاعب منتخب مولدوفا في الدقيقة 85.

ورفع منتخب الكيان الصهيوني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مولدوفا عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.