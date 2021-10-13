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شاهد اهداف وملخص مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022، والمؤجلة من الجولة الثانية في المجموعة التاسعة، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.
تأهل المنتخب المغربي للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر عقب فوزه على نظيره الغيني 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
وسجل أهداف المنتخب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 21 وسليم أملاح (هدفين) في الدقيقتين 42 و65 وسفيان بوفال في الدقيقة 89، فيما سجل هدف المنتخب الغيني مامادو كاني في الدقيقة 31.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، بينما توقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب السودان رابعاً بنقطتين.
ويلعب منتخب المغرب وغينيا بجانب السودان وغينيا بيساو في المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.
شاهد اهداف وملخص مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022
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