الدنمارك تضمن تأهلها رسمياً ورونالدو يواصل التحليق مع البرتغال وإنجلترا تتعثر

المنامة - ياسر ابراهيم - ضمن منتخب الدنمارك تأهله رسمياً إلى كأس العالم في قطر 2022، بعد تخطيه ضيفه منتخب النمسا (1-0) الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية الخاصة بقارة أوروبا.



وسجل هدف الفوز لاعب أتالانتا الإيطالي جواكيم مايهلي 53، وصار رصيد منتخب الدنمارك 24 نقطة محلقاً في صدارة المجموعة السادسة.



وبات منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر من التصفيات بعد ألمانيا بالأمس، وسبق للدنمارك أن فازت على النمسا على أرضها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة.



ويحافظ رجال المدرب كاسبر هيولماند على مستوى رائع ومستقر منذ وصولهم إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 في تموز/يوليو الماضي عندما خسروا في الوقت الإضافي أمام إنكلترا. ومذاك فازوا بالمباريات الأربع التي خاضوها في التصفيات.



ومنتخب الدنمارك هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الثماني في التصفيات مع تسجيله 27 هدفاً، وشباك نظيفة.



ومع ضمانه التأهل، تبقى مساعي اسكتلندا للحفاظ على مركزها الثاني، بعدما عززته الثلاثاء بفوزها الصعب على جزر الفارو 1-صفر، وبهذا الهدف الذي سجله ليندون دايكس في الدقيقة 86، رفعت اسكتلندا رصيدها إلى 17 نقطة.



وبالتالي، باتت كل من النمسا الرابعة مع 10 نقاط، والفارو الخامسة مع أربع نقاط، ومولدفا الأخيرة مع نقطة، خارج المنافسة.



كريستيانو رونالدو يواصل التحليق



وفي مباراة أخرى قاد النجم الأسطوري للبرتغال كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لاكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورغ 5- صفر في المجموعة الأولي.



وسجل أهداف البرتغال نجمي مانشستر يونايتد الإنكليزي رونالدو (8 و13 من ركلتي جزاء و87) وبرونو فيرنانديش (18)، ولاعب سبورتنغ جواو بالينيا (69).



وتأتي ثلاثية رونالدو في مباراة رفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، بعدما كان حطم خلال ودية قطر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس.



كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل 10 هاتريك مع منتخب بلاده في جميع المسابقات



وبات منتخب البرتغال في المركز الثاني (16 نقطة) خلف صربيا (17 نقطة) بفارق نقطة ولكن مع مباراة أقل؟.



ورغم الخسارة القاسية، تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث مع ست نقاط أمام إيرلندا الرابعة مع خمس نقاط.



من جهته واصل المنتخب الصربي تمسكّه بصدارة المجموعة بفوزه على أذربيجان 3-1.



وسجل ثلاثية صربيا مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوسان فلاوفيتش (30 من ركلة جزاء، و53) وجناح أياكس الهولندي دوسان تاديتش (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أمين محمودوف هدف أذربيجان الوحيد (45+2).



وكانت صربيا انترعت الصدارة في الجولة الماضية بفوز صعب على مضيفتها لوكسمبورغ 1-0، فيما منيت أذربيجان بخسارتها السادسة من سبع مباريات مع نقطة يتيمة في قعر المجموعة.



إنجلترا تتعثر

وفي المجموعة التاسعة، فرمل المنتخب المجري نظيره ومضيفه الإنجليزي بعدما فرض عليه التعادل 1-1.



وحافظ منتخب "الأسود الثلاثة" على صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بولندا الفائزة على مضيفتها ألبانيا 1-0، التي ابتعدت أكثر عن دائرة المنافسة حيث باتت تتأخر في المركز الثالث مع 15 نقطة.



ولم يستفد منتخب إنكلترا الذي وقع في فخ التعادل للمرة الثانية، من تسلحه بسلسلة من 12 فوزاً متتالياً على أرضه في تصفيات كأس العالم (قبل مباراة هذه الأمسية)، حيث لم يذق طعم الخسارة في "ويمبلي" منذ سقوطه أمام ألمانيا بهدف نظيف في عام 2000، علماً أن الفوز الاخير للمجر يعود إلى ما قبل 59 عاماً وتحديداً إلى كأس العالم 1962.



ومالت الأرقام لصالح إنكلترا أمام المجر مع سلسلة من 14 مباراة توالياً من دون خسارة (قبل مباراة هذه الأمسية)، حققت خلالها 12 فوزاً مقابل تعادلين.



وفي المجموعة نفسها، فازت أندورا على سان مارينو 3-0.



وفي المجموعة الرابعة، انتهت مواجهة منتخب أوكرانيا أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالتعادل 1-1.



وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 15 وتعادل منتخب البوسنة عن طريق أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة 77.



ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة 12، كما رفعالمنتخب البوسني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.



وفي ثانية من المجموعة عينها، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 2-0. وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48.



ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.



وفي المجموعة الثالثة عادت سويسرا من ميدان مضيفتها ليتوانيا بفوز عريض قوامه 4-0، وبهذا الفوز رفعت سويسرا رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إيطاليا المتصدرة، فيما تتذيل ليتوانيا ترتيب هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط.



وضمن المجموعة ذاتها قلب المنتخب البلغاري تأخره أمام ضيفه الآيرلندي الشمالي إلى 2-1، الضيوف تقدّموا بهدف السبق عن طريق كونور واشنطون في الدقيقة 35، ورد أصحاب الأرض بهدف التعديل الذي حمل توقيع تودور نيديليف في الدقيقة 53، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق مهدياً منتخب بلاده نقاط الفوز الثلاث.





المصدر: وكالات