السعودية تهزم الصين وتعادل مثير بين الإمارات والعراق ولبنان تتغلب على سوريا

انفرد المنتخب السعودي لكرة القدم بصدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على ضيفه الصيني 3-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز أستراليا على اليابان 2-1، وعمان على فيتنام 3-1.



وسجل أهداف المنتخب السعودي سامي النجعي (15 و38) وفراس البريكان (73)، في حين سجل هدفي المنتخب الصيني ألويسيو دوس سانتوس (46)، و"وو زي" في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.



ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الأسترالي، وتوقف رصيد المنتخب الصيني عند 3 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.



وفي المباراة الثانية، سقط المنتخب الأسترالي في فخ الخسارة أمام مضيفه المنتخب الياباني 1-2.



وتقدم المنتخب الياباني بهدف سجله "أوه تاناكا" (8)، وتعادل المنتخب الأسترالي عن طريق إيديم هرويتيتش (69)، قبل أن يسجل عزيز بيهيتش، لاعب المنتخب الأسترالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (86).



وتوقف رصيد المنتخب الأسترالي عند 9 نقاط في المركز الثاني، في حين رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع.



وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب عمان على ضيفه فيتنام 3-1.



وسجل أهداف منتخب عمان عصام الصبحي (45) ومحسن جوهر الخالدي (49) وصلاح اليحياني (63 من ركلة جزاء)، في حين سجل هدف منتخب فيتنام تين لين نعيون (39).



ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب.



وفي المجموعة الأولى، خيم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة المنتخب الإماراتي مع ضيفه العراقي. يأتي هذا في الوقت الذي حافظ فيه منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى، بعدما فرض التعادل 1-1 على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية.



وفي مباراة أخرى، فاز منتخب لبنان على نظيره السوري 3-2 في العاصمة الأردنية عمان.



وعلى ملعب "زعبيل" بنادي الوصل، انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض الإماراتي بهدف سجله كايو كانيدو كوريا (33)، وفي الشوط الثاني أدرك أمير العماري التعادل لأسود الرافدين (74) ثم سجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق قبل دقيقة واحدة من النهاية، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل علي أحمد مبخوت هدف التعادل للإمارات.



ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي صاحب المركز الخامس.



وعلى ملعب "الملك عبد الله الثاني" في الأردن، تقدم عمر خربين بهدف لسوريا (20)، لكن محمد جلال قدوح رد بهدفين للبنان في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أحرز سوني سعد الهدف الثالث للبنان (53)، ثم سجل عمر السومة الهدف الثاني لـ"نسور قاسيون" (65).



الفوز رفع رصيد لبنان إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بعد أن حقق الفريق فوزه الأول في التصفيات، وظلت سوريا في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وعلى ملعب "آزادي"، تقدم هيونج مين سون بهدف لكوريا الجنوبية (49)، لكن علي رضا جهانبخش أدرك التعادل لإيران قبل 14 دقيقة من النهاية.



الفوز رفع رصيد إيران في الصدارة إلى 10 نقاط مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية في المركز الثاني.



المصدر: وكالات