الامارات | نجم العين والوحدة السابق فالديفيا يتحوّل إلى «معلّق رياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم العين والوحدة السابق فالديفيا يتحوّل إلى «معلّق رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم نجم فريق العين والوحدة السابق، التشيلي خورخي فالديفيا، بصورة رسمية، إلى طاقم العمل في قناة «ESPN» الرياضية (النسخة التشيلية)، في مشوار جديد بعيد عن ملاعب كرة القدم، وفقاً لما أعلنه «الساحر» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مساء أول من أمس.

ويعد فالديفيا من أشهر نجوم العين في تاريخ الفريق، وكان له دور رئيس في فترة مميزة للفريق العيناوي. وشارك فالديفيا (37 عاماً) في تحليل الجولتين اللتين خاضتها تشيلي أمام بيرو وباراغواي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. وكان نجم الوسط السابق، لعب لعدد من الأندية التشيلية والبرازيلية. وخلال مشواره في الإمارات توّج مع العين والوحدة بألقاب في العديد من المسابقات المحلية، وظهر بإمكانات مميزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news