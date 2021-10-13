الامارات | المشجعون الصغار وقفوا بقوة خلف المنتخب في لقاء العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن المشجعون الصغار وقفوا بقوة خلف المنتخب في لقاء العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، خلال مباراة العراق التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المونديال، وأقيمت على استاد الوصل بزعبيل في دبي، بمساندة جماهيرية مقدرة، إذ مثلت الفئات من عُمر 12 إلى 16 الشريحة الأكبر من الجمهور، وذلك بعد القرار الأخير لاتحاد الكرة بالسماح لفئة فوق 12 سنة، بحضور المباريات بالإجراءات الاحترازية السابقة نفسها.

وتوافد الجمهور إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر لأخذ مكانه، خصوصاً مع استشعاره لقيمة وأهمية المباراة بالنسبة لـ«الأبيض»، وتنوع التشجيع بين الهتاف والأعلام والأهازيج الحماسية، وقال عدد من المشجعين من الفئة العمرية تحت 16 سنة، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم لم يتأخروا في الاستفادة من قرار اتحاد الكرة الأخير، وإنهم كانوا يتحينون الفرصة للوقوف بقوة خلف المنتخب، كونه يمثل الإمارات.

وقال خليفة سلطان (13 سنة) إنه حرص على الحضور من أبوظبي إلى استاد زعبيل، للإسهام في رفع الروح المعنوية للاعبين، رغم النتائج المتواضعة للمنتخب في المباريات السابقة، مؤكداً حرصه على تشجيع «الأبيض» في كل الظروف.

من جهته قال عبدالله أحمد (15 سنة)، والقادم أيضاً من أبوظبي، إنه لم يتوانَ في الانتقال إلى ملعب المباراة، كون تشجيع المنتخب واجباً وطنياً، وقال كذلك: «هذا منتخب بلدي، فإذا لم أحضر لتشجيعه فمن سيشجعه، لذلك كنت حريصاً على أن أكون حاضراً في المدرجات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تتطلب من كل مشجع إماراتي مساندة منتخب بلده».

وأكد أيضاً مبارك أحمد أن المنتخب كان بحاجة ماسة إلى دعم الجمهور، بينما قال محمد عبدالحليم: «حضرتُ خصيصاً من أم القيوين بصحبة أخي وخالي لتشجيع المنتخب»، معتبراً أن الحضور الجماهيري في المدرجات كان مهماً للغاية لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم.

وأكد رئيس رابطة مشجعي بني ياس ومشجع المنتخب الوطني، سعيد ربيع ،أنه «على الرغم من النتائج السلبية للمنتخب في مبارياته السابقة، إلا أن الجمهور ظل دائماً حريصاً على مساندة الأبيض في كل الأحوال»، وقال إن الفئة العمرية 12 - 16 سنة هي شريحة مهمة من مشجعي المنتخب.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «قرار اتحاد الكرة السماح للفئات العمرية الصغيرة بحضور المباريات قوبل بترحيب كبير، حيث سمح لهذه الفئة المهمة بالوجود في الملعب وتشجيع المنتخب»، وأشار إلى أنه كان في المدرجات برفقة نحو 40 مشجعاً من أعضاء فريقه من بني ياس، حرصاً منهم على دعم المنتخب في التصفيات».

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