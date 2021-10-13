الامارات | المستشفى السعودي الألماني راعٍ للنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني راعٍ للنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن توقيع اتفاقية رعاية مع المستشفى السعودي الألماني بدبي، يضمن بموجبها لاعبو ومنتسبو النادي خدمات طبية ورعاية صحية، خصوصاً لدى فروع المستشفى، إضافة إلى العديد من الامتيازات، ومنها إمكانية إقامة مقر صغير متخصص بفحوص «PCR»، للكشف عن فيروس كورونا، داخل مقر النادي، ما سيسهل على الجمهور الوجود في المباريات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي أحمد هاشم خوري، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني، الدكتورة ريم محمد عثمان، وعدد كبير من مسؤولي المستشفى والنادي ووسائل الإعلام.

وقال أحمد خوري إن الرعاية تتضمن: «خدمات طبية من جانب إدارة المستشفى، وتشمل الفحوص الطبية بداية الموسم للاعبين، إضافة إلى خدمات مماثلة لفريق 21 سنة ولاعبي الفرق الأولى في الألعاب الجماعية والفردية، وكذلك سيحصل موظفو النادي ومنتسبوه على الأولوية في المواعيد والحجوزات التي تشمل كل فروع المستشفى في الإمارات».

وأضاف: «ستكون هناك عروض وأسعار خاصة على العمليات لجميع موظفي النادي وأسرهم ولاعبي النادي، إضافة إلى القيام بدورات تثقيفية للأجهزة الطبية في النادي، وتنظيم ورش عمل طبية لتطوير الكادر الطبي، وإجراء مبادرات وفحوص طبية مجانية لأعضاء النادي والجماهير في الأيام العالمية، مثل اليوم العالمي لمرضى السكري، وتوفير 50 فحص (كوفيد ـ 19) للعاملين بالنادي».

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم محمد عثمان سعادتها بالرعاية الجديدة لنادي النصر، قائلة إنه نادٍ مجتمعي يفتح أبوابه للجميع، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال عليه، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الكادر الطبي على توفير خدمات الصحة الطبية العامة لكل منتسبي النادي، خصوصاً أن هذه الفترة تشهد بداية التعافي من فيروس كورونا، ويحتاج فيها النادي إلى زيادة التوعية الطبية، بعد فترة كبيرة قضاها الناس في منازلهم خوفاً من هذا الفيروس.

جانب من خدمات «السعودي الألماني» لنادي النصر:

■ خدمات طبية وأسعار خاصة وأولوية في الحجوزات للاعبي ومنتسبي النادي لدى فروع المستشفى.

■ فحوص قبل بداية الموسم للاعبي النادي.

■ مبادرات وفحوص طبية لأعضاء النادي وجمهوره خلال الأيام العالمية.

■ تنظيم ورش عمل طبية لتطوير الكادر الطبي في النادي.

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