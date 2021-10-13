الامارات | ألمانيا أول المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا أول المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المنتخب الألماني أول المتأهلين عبر التصفيات إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر، أول من أمس، في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة لصالحه بتسجيله أربعة أهداف عن طريق كاي هافيرتس (50) وتيمو فيرنر (70 و74) وجمال موسيالا (84).

وثأرت ألمانيا بالتالي من مقدونيا الشمالية التي ألحقت بها هزيمة تاريخية ذهاباً 2-1.

ورفعت ألمانيا رصيدها في صدارة المجموعة الى 21 نقطة مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني لرومانيا برصيد 13 نقطة.

وتتبقى جولتان على نهاية التصفيات لكن لا أحد يمكنه اللحاق بألمانيا حسابياً.

وهي المرة الـ18 توالياً التي تتأهل فيها ألمانيا الى العرس الكروي منذ عام 1954، علماً بأنها خرجت من الباب الضيق في مونديال روسيا عام 2018 عندما جردت من اللقب في الدور الاول في مجموعة كانت في متناولها ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، لكنها حلت في المركز الأخير.

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